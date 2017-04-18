Цонга: нельзя назвать моё поражение от Маннарино суперсенсацией

Француз Жо-Вильфрид Цонга, уступивший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло своему соотечественнику Адриану Маннарино со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 3:6, проанализировал причины постигшей его неудачи.

«Нельзя говорить, что это суперсенсация. Я играл неплохо, просто Адриан провёл отличный матч и заслуженно победил. Он очень сильный игрок. Я люблю играть в Монте-Карло и старался изо всех сил, но не получилось. Было очень жарко.

Не думаю, что изменю свои планы на оставшуюся часть сезона, но надо поговорить с командой. Я планирую выступить в Мадриде, Риме и Лионе до «Ролан Гаррос». Поражение в первом матче — не всегда плохо. Это помогает ещё усерднее тренироваться" — приводит слова Цонги We Love Tennis.