Маннарино: я не ожидал, что смогу победить Цонгу, тем более на грунте

Француз Адриан Маннарино прокомментировал победу над своим соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

«Победа над Жо на столь крупном турнире — это большой успех для меня. Я очень доволен проведённым матчем. Я подошёл к игре с правильным настроем. Я не ожидал, что смогу победить Жо, тем более на грунте. Но я старался не думать о том, что он стоит на другой половине корта. Я просто сосредоточился на том, что должен делать сам. Я постарался использовать свои лучшие качества», — цитирует Маннарино официальный сайт тура.