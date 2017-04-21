Веснина: Ван Эйтванк умеет играть на грунте, а Мертенс — молодая, горячая

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от противостояния с бельгийками в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Олимпийская чемпионка сыграет с Элисон Ван Эйтванк и Элисе Мертенс. Матчи пройдут 22-23 апреля в Москве.

«Ни разу не играла ни с Мертенс, ни с Ван Эйтванк. Знаю их, они уже не первый год в туре. Ван Эйтванк была в четвертьфинале «Ролан Гаррос», поэтому она умеет и знает как играть на грунте. Мертенс взяла первый титул в Хобарте — молодая, горячая, на ходу. Они хотят себя проявить, будем готовиться к тяжёлой борьбе», — передаёт слова Весниной с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.