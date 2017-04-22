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Веснина вывела сборную России вперёд в матче с Бельгией в Кубке Федерации

22 апреля 2017, суббота. 16:05. Теннис

Россиянка Елена Веснина в первом поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии победила Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала три эйса, шесть двойных ошибок и пять брейков, проиграв два гейма на своей подаче.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Ван Эйтванк в Кубке Федерации.

Во втором матче на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Веснина
Новости. Теннис
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