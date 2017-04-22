Мертенс: самое главное в матче с Павлюченковой — я держала свою подачу

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой во второй встрече матча между своими сборными в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

«Как я подобрала ключи к игре Павлюченковой? Моя соперница — очень хороший игрок. Сегодня первые геймы были достаточно упорными, но я стала играть агрессивнее, особенно на её подаче, там были ровные розыгрыши — 40:30, ровно. В итоге я смогла прибавить и выиграть первый сет — 6:4, но самое главное — я держала свою подачу.

Как справляюсь с давлением? У меня сложились хорошие отношения со всеми партнёршами по сборной. Мы все практически ровесницы, и я не считаю себя формальным лидером, номером один. Просто считаю себя частью этой сборной, кроме того, я очень комфортно себя чувствую на скамейке вместе с нашим капитаном — Доминик Монами», — передаёт слова Мертенс корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.