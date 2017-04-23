Реакция Мыскиной, «борода» Касаткиной и другие фото Кубка Федерации в «Лужниках»

23 апреля на корте МСА «Лужники» в Москве россиянка Елена Веснина в третьем поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 4:6, 6:1, 2:6. Россиянка Дарья Касаткина в четвёртом поединке в трёх сетах обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счётом 5:7, 6:1, 6:0. В решающей парной встрече Дарья Касаткина и Елена Веснина в двух сетах уступили бельгийской команде в составе Элисе Мертенс и Ан-Софи Местах со счётом 1:6, 6:7 (2:7). Сборная Бельгии, победив команду России со счётом 3:2, начнёт следующий сезон в Мировой группе. Россиянкам второй сезон подряд придётся стартовать в Мировой группе II.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Кубка Федерации Россия – Бельгия, подготовленные специальными фотокорреспондентами.

Смотрите также фотообзор первого игрового дня матча Кубка Федерации Россия – Бельгия:

