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Родина вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте

24 апреля 2017, понедельник. 00:24. Теннис

Россиянка Евгения Родина вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте, в двух сетах обыграв 25-летнюю немку Дину Пфиценмайер со счётом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 1 минуту. Родина реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Пфиценмайер два эйса и две двойные ошибки.

За выход в основную сетку соревнований 28-летняя москвичка, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, сыграет еще с одной немкой, 145-й ракеткой мира 21-летней Тамарой Корпач.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгения Родина
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