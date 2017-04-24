Альмагро и Гранольерс вышли во 2-й круг на турнире в Барселоне

Испанец Николас Альмагро вышел во второй круг турнира в Барселоне, в двух сетах обыграв канадца Стивена Диеза (Q) со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. Альмагро восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Диеза один эйс, четыре двойные ошибки и два брейка.

Во втором круге Альмагро сыграет с немцем Александром Зверевым (8).

В другом матче первого круга испанец Марсель Гранольерс в двух сетах обыграл Малека Жазири из Туниса со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и вышел на француза Бенуа Пэра (17).