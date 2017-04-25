А. Зверев вышел в третий круг турнира в Барселоне, одолев Альмагро

Немец Александр Зверев (8) начал выступление на турнире в Барселоне с победы над испанцем Николасом Альмагро во втором круге со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 25 минут. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 4 гейма на своей подаче. Александр сделал 1 эйс и допустил 3 двойные ошибки.
Следующим оппонентом Зверева станет либо немец Филипп Кольшрайбер (12), либо победитель противостояния Денис Истомин (Узбекистан) — Чхун Хён (Южная Корея) (Q).