Кузнецова: в середине второго сета даже подумала: «Привет, доктор»

Восьмая сеяная россиянка Светлана Кузнецова после победы в первом матче на турнире в Штутгарте над голландкой Кики Бертенс (6:3, 5:7, 6:3) выглядела очень уставшей. Что тому причиной — первая игра на грунте в этом сезоне, первый матч на турнире, сильный соперник?

«Всё это вместе взятое. Тут очень сильный турнир, слабых соперниц нет, и я понимала, что предстоит трудный матч. В середине второго сета было ощущение, что мои ноги сейчас откажут. Я даже подумала: «Привет, доктор». Хорошо, что в третьем сете всё наладилось. И, конечно, очень рада, что удалось выиграть.

Хотелось ли взять реванш у Бертенс за поражение в прошлом году в матче Кубка Федерации? В какой-то мере да. У нас и на «Ролан Гаррос» был трудный поединок… В предыдущем матче с ней я была не в лучших физических кондициях, накануне играла четырёхчасовой поединок. Сегодня перед игрой чувствовала себя намного лучше. Я хорошо готова, но всё равно по ходу игры было тяжело», — сказала Кузнецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мироном Гойхманом.