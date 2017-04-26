Карлович в трёх сетах обыграл Джумхура во втором круге турнира в Будапеште

Хорватский теннисист Иво Карлович (2) пробился в четвертьфинал турнира в Будапеште, одолев боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Уроженец Загреба 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Джумхура 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Карлович поспорит с представителем Великобритании Аляжем Бедене. За свою карьеру 38-летний хорват выиграл восемь турниров ATP в одиночном разряде.

Турнир в столице Венгрии завершится 30 апреля.