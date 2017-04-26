Гьюдичелли: решение по «уайлд кард» для Шараповой на «Ролан Гаррос» не принято

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли прокомментировал информацию о намерении организаторов «Ролан Гаррос» предоставить россиянке Марии Шараповой, вернувшейся в WТА после 15-месячной дисквалификации, «уайлд кард» в квалификацию Открытого чемпионата Франции.

«Мы назовём имена обладателей „уайлд кард“ в квалификацию и основную сетку 16 мая, в прямом эфире в сети „Фейсбук“. Решение же будет принято 15 мая. У нас нет никаких причин, чтобы принимать решение по Шараповой отдельно от других игроков. „Ролан Гаррос“ не рок-опера, мы не собираемся делать шоу из организации турнира. Мария сделала запрос на участие в турнире без уточнения, в основу или квалификацию. В любом случае решение будет принято 15 мая», — приводит слова Гьюдичелли Tennis Actu.