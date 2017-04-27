Габашвили проиграл 364-й ракетке мира во втором круге турнира в Аньнине

Россиянин Теймураз Габашвили (8) во втором круге крупного турнира серии «челленджер» в Аньнине с призовым фондом $ 150 тыс. проиграл аргентинцу Хуану-Пабло Пасу (Q) со счётом 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 160-е место в рейтинге АТР, исполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 364-ю строчку в рейтинге ATP, 8 эйсов и 3 брейка.

За выход в полуфинал Пас поспорит с китайцем У Ди.