Кербер: я провела один из худших матчей за последние месяцы

Немка Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 2:6, 5:7.

«Кристина хорошо играет в этом году, но я могу сказать только о себе. Я провела один из худших матчей за последние месяцы. Я не могла найти свой ритм, много ошибалась и двигалась не очень хорошо. Но стоит признать, что Младенович играла прекрасно. Она выполняла отличные удары, здорово двигалась. Я же не показала своей лучшей игры.

Я не думаю о своём положении в рейтинге. Я не смотрю на него каждую неделю и не считаю очков. Я здесь, чтобы играть в свой теннис. Я расстроена, что не смогла сделать это сегодня», — сказала Кербер на пресс-конференции.