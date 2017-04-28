Младенович: в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» сыграю в паре с Кузнецовой

Француженка Кристина Младенович рассказала, что на ближайших турнирах планирует и дальше выступать в паре с россиянкой Светланой Кузнецовой.

«Я всегда была сосредоточена на выступлении в одиночном разряде. Это было моим приоритетом, а выступление в паре помогало улучшать мою игру. Ничего в моём настрое не поменялось. Игра в парном разряде остаётся частью моего сезона. Я сыграю в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» со Светланой Кузнецовой. Это важно для моего развития», — сказала Младенович на пресс-конференции в Штутгарте.