Россиянка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Штутгарте сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Поединок начнётся в 17:00 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами, состоявшийся на Уимблдоне-2013, выиграла Мария — 7:6 (7:5), 6:3.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Шарапова — Младенович в Штутгарте.

Во втором полуфинале сыграют румынка Симона Халеп (4) и немка Лаура Зигемунд (WC). Этот поединок начнётся в 19:30 мск.