Зигемунд стала соперницей Младенович в финале турнира в Штутгарте

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пробилась в финал турнира Porsсhe Tennis Grand Prix, который проходит в Германии.

В полуфинале Лаура нанесла поражение румынке Симоне Халеп, сеянной под четвёртым номером, со счётом 6:4, 7:5. За матч Зигемунд сделала 1 эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Халеп ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 6 подач соперницы.

В финале Зигемунд встретится с француженкой Кристиной Младенович, которая одолела россиянку Марию Шарапову.