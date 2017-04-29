Шарапова: нереализованные брейк-пойнты в матче с Младенович дорого мне стоили

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от Кристины Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 6:3, 5:7, 4:6.

«Я бы не сказала, что зла на себя. Конечно, я бы хотела использовать больше возможностей, когда вела в счёте. А так я упустила 12 из 14 очков. Так что у меня получился спад, и это позволило Младенович вернуться в игру, обрести уверенность в себе и снова начать бороться. Я не смогла продолжить оказывать на неё давление, а если ты позволяешь играть сопернице, которая в этом сезоне очень хорошо выступает, это может стать опасным.

Думаю, то, что я не реализовала те брейк-пойнты, стоило мне дорого. Это как раз то, что, оглядываясь назад на матч, я хотела бы исправить. Я имею в виду, что Младенович отлично подаёт, так что она начала оказывать на меня давление и я допустила слишком много ошибок», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира в Штутгарте.