Мутко: возраст Шараповой позволяет вернуться обратно на вершину

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возвращение на корт российской теннисистки Марии Шараповой, которая на первом же турнире после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

«Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис. Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше.

Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты", — приводит слова Мутко ТАСС.