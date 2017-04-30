Тим: не привык 2 дня подряд играть против двух величайших игроков современности

Австриец Доминик Тим прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Барселоне, вспомнив, что в полуфинале обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея.

«Он бил (направлял мяч) под мой бэкхенд, и я ничего не мог с этим поделать. В следующий раз, когда мне доведётся играть против него, мне нужно что-то изменить. В его игре не так много невынужденных ошибок, он не дарил мне очков. Играть против Надаля трудно для любого игрока в мире.

Я не привык два дня подряд играть против двух величайших игроков современности. Это прекрасный опыт для меня. Это были два действительно отличных дня для меня и совершенствования моей игры. Вчерашний матч хотя бы моментами для меня был легче, сегодня же атаковать было гораздо труднее», — приводит слова Тима официальный сайт АТР.