Вихлянцева вышла в основную сетку турнира в Праге

Россиянка Наталья Вихлянцева (2) в финале квалификации турнира в Праге разгромила представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо (7) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Имя соперницы Вихлянцевой по первому кругу турнира в столице Чехии станет известно позже.

В основной сетке также сыграет россиянка Евгения Родина, которая в первом круге сразится с австралийкой Самантой Стосур (4).