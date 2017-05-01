Веселы победил Гранольерса и вышел во второй круг турнира в Стамбуле

Чешский теннисист Иржи Веселы пробился во второй круг турнира в Стамбуле, одолев испанца Марселя Гранольерса со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Иржи трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 23-летний уроженец Пршибрама, занимающий 59-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Стив Дарси (Бельгия, 8) — Дуди Села (Израиль).