Кольшрайбер: в начале матча я играл нестабильно, но затем контролировал ситуацию

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Мюнхене над норвежцем Каспером Руудом со счётом 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал 33-летний уроженец Аугсбурга поспорит с аргентинцем Орасио Себальосом.

«В начале матча я играл нестабильно, но затем стал контролировать ситуацию. В целом мне удалось одержать хорошую победу. Всегда приятно возвращаться туда, где знаешь, что сможешь продемонстрировать хороший теннис», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.