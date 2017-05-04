Габашвили стал четвертьфиналистом челленджера в Южной Корее

Россиянин Теймураз Габашвили вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея). В матче второго раунда он обыграл японца Го Соеду (8) — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету Габашвили 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Соеда подал навылет 3 раза, допустил 3 ошибки на подаче и использовал 1 брейковый шанс из 6.

За место в полуфинале турнира Габашвили сразится с победителем противостояния Вашек Поспишил (Канада, 3) — Хуберт Хуркач (Польша).