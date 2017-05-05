Габашвили победил Поспишила в четвертьфинале челленджера в Кимчхоне

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея), в двух сетах обыграв представителя Канады Вашека Поспишила (3) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 159-ю строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал Габашвили поспорит с победителем матча Константин Кравчук (Россия, 2) — Лиам Броэди (Великобритания, Q).