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Флинк получила «уайлд-кард» в квалификацию турнира в Мадриде

5 мая 2017, пятница. 10:07. Теннис

Стали известны все обладательницы «уайлд-кард» на турнир в Мадриде, который пройдёт с 5 по 14 мая. Приглашения в основную сетку турнира, как ранее сообщалось, получили россиянка Мария Шарапова и итальянка Франческа Скьявоне. Также в число участников турнира включены испанки Лара Арруабаррена, Сара Соррибес-Тормо и румынка Сорана Кырстя.

«Уайлд-кард» в квалификацию получили россиянка Варвара Флинк, словачка Даниэла Гантухова и испанки Паула Бадоса-Хиберт и Сильвия Солер-Эспиноса, сообщает официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Даниэла Гантухова Мария Шарапова Сорана Кырстя Франческа Скьявоне
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