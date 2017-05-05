Флинк получила «уайлд-кард» в квалификацию турнира в Мадриде

Стали известны все обладательницы «уайлд-кард» на турнир в Мадриде, который пройдёт с 5 по 14 мая. Приглашения в основную сетку турнира, как ранее сообщалось, получили россиянка Мария Шарапова и итальянка Франческа Скьявоне. Также в число участников турнира включены испанки Лара Арруабаррена, Сара Соррибес-Тормо и румынка Сорана Кырстя.

«Уайлд-кард» в квалификацию получили россиянка Варвара Флинк, словачка Даниэла Гантухова и испанки Паула Бадоса-Хиберт и Сильвия Солер-Эспиноса, сообщает официальный сайт тура.