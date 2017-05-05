Родина победила Флипкенс на старте квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Евгения Родина (13) пробилась во второй раунд квалификации турнира в Мадриде. На старте отборочных соревнований 28-летняя уроженка Москвы, занимающая 78-ю строчку в рейтинге WTA, в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Евгения совершила 3 двойные ошибки и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Флипкенс 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Во втором раунде квалификации Родина сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 4) — Варвара Флинк (Россия, WC).