Бартель: в полуфинале старалась сконцентрироваться и поверить в себя

Вышедшая из квалификации немка Мона Бартель прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Праге над чешкой Барборой Стрыцовой.

«Это был такой тяжёлый матч. Я не могу поверить, что сделала это. Я очень неудачно начала игру, а соперница, наоборот, играла так хорошо. Все болели за неё, а я старалась сконцентрироваться и поверить в себя – думаю, это и стало ключом к победе. Поначалу я просто старалась брать свою подачу, но я не очень хорошо передвигалась на корте, я не была готова. Но затем я нашла свой ритм и стала зарабатывать очки», — приводит слова Бартель официальный сайт WTA.