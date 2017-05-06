Кравчук сразится с Габашвили в полуфинале челленджера в Южной Корее

Россиянин Константин Кравчук (2) стал полуфиналистом турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея). В матче 1/4 финала он обыграл британца Лиама Броэди (Q) — со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 3 часа. На счету Кравчука 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Броэди подал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

За место в финале турнира Кравчук сыграет со своим соотечественником Теймуразом Габашвили, который в четвертьфинале обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (3) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).