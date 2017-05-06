Габашвили одолел Кравчука и вышел в финал челленджера в Южной Корее

Россиянин Теймураз Габашвили вышел в финал турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея). В полуфинальном поединке он обыграл своего соотечественника Константина Кравчука (2) со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету Габашвили 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнтов из 9. Кравчук подал навылет 8 раз, допустил 3 ошибки на подаче и использовал 3 брейковых шанса из 5.

В финале Габашвили сыграет с итальянцем Томасом Фаббьяно, который в полуфинале обыграл словенца Блажа Кавчича (5) — 6:4, 6:3.