Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Мадриде встретится с голландкой Кики Бертенс. Поединок начнётся в 15:00 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой один матч, в котором Кики обыграла Екатерину со счётом 6:3, 6:4 в рамках Кубка Федерации – 2016.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Бертенс в Мадриде.

Следующей оппоненткой победительницы этого матча станет либо испанка Гарбинье Мугуруса (5), либо швейцарка Тимя Бачински.