Родина проиграла Ван Цян в финале квалификации турнира в Мадриде

Россиянка Евгения Родина (13) в финале квалификации турнира в Мадриде уступила китаянке Ван Цян (4) со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 59 минут. 28-летняя москвичка, занимающая 78-е место в рейтинге WТА, не сделала ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок, не отыграла ни одного брейк-пойнта из пяти и совершила один брейк. 25-летняя представительница Поднебесной восемь раз подала навылет при одной двойной.

Первая соперница Ван Цян, которая располагается на 57-й позиции в женской табели о рангах, определится позднее.