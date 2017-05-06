Макарова в двух партиях уступила Бертенс на старте турнира в Мадриде

Россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение в первом круге крупного турнира в Мадриде, проиграв в двух сетах голландке Кики Бертенс (4) — 1:6, 6:7 (4:7). Отметим, что во второй партии Макарова отыграла подачу соперницы на матч.

Поединок продлился 1 час 32 минуты. На счету Бертенс 7 эйсов и 7 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Макарова допустила 2 двойные и использовала лишь 2 брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Бертенс станет либо Гарбинье Мугуруса, либо Тимя Бачински.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бертенс — Макарова в Мадриде