Павлюченкова стала восьмой россиянкой, завоевавшей как минимум 10 титулов

Россиянка Анастасия Павлюченкова, завоевавшая титул на турнире в Рабате, стала восьмой российской теннисисткой, в активе которой не менее десяти побед в одиночном разряде. Она делит восьмую строчку со своей тёзкой, Анастасией Мыскиной.

На пятом-шестом местах находятся Динара Сафина и Вера Звонарёва, выигравшие по 12 турниров. На один титул больше в активе Надежды Петровой. Елена Дементьева завоевала 16 титулов, Светлана Кузнецова — 17. Лидирует Мария Шарапова, которая побеждала на 35 соревнованиях.

Отметим, что из них только Шарапова, Кузнецова и Мыскина выигрывали турниры «Большого шлема». Шарапова — единственная из россиянок, кому удавалось победить на Итоговом чемпионате, а Дементьева — единственная олимпийская чемпионка.