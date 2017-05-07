Габашвили проиграл в финале челленджера в Корее, но победил в паре

Россиянин Теймураз Габашвили в финале турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея) с призовым фондом $ 50 тыс. уступил итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 5:7, 1:6. Поединок продолжался 1 час 24 минуты. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 159-е место в рейтинге АТР, сделал два эйса, четыре двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из шести и проиграл пять геймов на своей подаче.

В финале парного разряда Теймураз и швейцарец Марко Кьюдинелли разгромили южноафриканца Руана Роэлофса и Чухуаня Йи из Тайваня со счётом 6:1, 6:3.