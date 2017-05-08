Кербер: по счёту этого не скажешь, но борьба действительно была в каждом гейме

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы на старте турнира в Мадриде над венгеркой Тимей Бабош со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, я провела хороший матч, особенно учитывая, как сложилась моя последняя игра — с Младенович в Штутгарте. Я довольна тем, как действовала на корте с начала встречи. Тем не менее игра была непростой. По счёту этого не скажешь, но борьба действительно была в каждом гейме. Мы обе много бегали. Я очень рада, что выиграла в двух сетах и сыграла именно так.

Ощущения очень приятные, так как до этого я трижды проигрывала здесь в первом круге. Это был не лучший турнир для меня. Именно поэтому я особо к нему не готовилась. Так что каждая победа здесь будет отличным результатом для меня. Я не очень хорошо выступала в Мадриде в последние годы. Может, сейчас ситуация изменится», — цитирует Кербер официальный сайт тура.