Маю не пустил Сока во 2-й круг «Мастерса» в Мадриде

Француз Николя Маю вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в трёх сетах обыграв американца Джека Сока, получившего от организаторов 14-й номер посева, со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. 35-летний Маю, занимающий 48-е место в рейтинге АТР, два раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету 24-летнего Сока, расположившегося на 15-й позиции в мировой классификации, восемь эйсов, три ошибки на подаче и три брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.