Бушар: остаюсь при своём мнении насчёт Шараповой, со мной согласно большинство

Канадка Эжени Бушар, обыгравшая Марию Шарапову во втором круге турнира категории Premier в Мадриде, подчеркнула, что продолжает считать россиянку, отбывшую дисквалификацию за приём запрещённых препаратов, обманщицей.

«Многие игроки подходили ко мне и желали удачи. Эта победа для всех них. Я остаюсь при своём мнении насчёт Шараповой. Большинство людей со мной согласны, но просто боятся сказать об этом вслух», — приводит слова Бушар журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».

За выход в четвертьфинал Бушар сыграет со второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.