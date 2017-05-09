Источник: Шарапова получит wild card на турнир в Бирмингеме

Россиянка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) для участия в турнире в Бирмингеме, утверждает The Times. Такое решение приняла Ассоциация лаун-тенниса, в задачи которой входит развитие тенниса и организация теннисных турниров в Великобритании.

Отметим, что из-за своего низкого рейтинга (258-е место) Шарапова не могла претендовать на попадание в основную сетку напрямую.

Турнир в Бирмингеме пройдёт с 19 по 25 июня.

Накануне Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира категории Premier в Мадриде, в трёх сетах уступив канадке Эжени Бушар — 5:7, 6:2, 4:6.