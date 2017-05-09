Феррер: 699 побед? Я очень горжусь своей карьерой, это внушительное число

Испанец Давид Феррер, обыгравший в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:4, одержал 699-ю победу в своей карьере. Уроженец Хавеи признался, что такой результат его очень радует.

«Я очень горжусь своей карьерой, и число побед получается внушительным. Достичь такого результата очень сложно, но мне повезло. У меня была долгая карьера, и впереди ещё немало времени. Я выиграл много матчей, и это меня очень радует. Я очень доволен тем, что играю в теннис», — цитирует Феррера официальный сайт тура.