Стосур вышла в третий круг турнира в Мадриде

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (16) вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо (Q) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Чемпионка US Open 2011 года дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Дуке-Мариньо 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Стосур поспорит с победительницей матча Роберта Винчи (Италия) — Симона Халеп (Румыния, 3).