Бертенс разгромила Бачински и сыграет с Бегу в третьем круге в Мадриде

Голландка Кики Бертенс во втором круге турнира в Мадриде уверенно переиграла швейцарку Тимю Бачински со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, не проиграв ни гейма на своей подаче. Кики ни разу не подала навылет и допустила 1 двойную ошибку.

За выход в четвертьфинал Бертенс поспорит с румынкой Ириной-Камелией Бегу, одолевшей шведку Юханну Ларссон (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.