Доден: думаю, я провела лучший матч в своей карьере

Француженка Осеан Доден поделилась впечатлениями после победы над словачкой Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 6:4. Для 20-летней уроженки Лилля это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10. Следующей соперницей Доден будет её соотечественница Кристина Младенович.

«Я невероятно рада сейчас. Сыграть на столь большой арене с Доминикой — это было нечто потрясающее. Она прекрасная теннисистка и очень милая девушка, пожалуй, самая милая в туре. Я очень рада и горжусь собой.

В начале матча мне было нелегко, но я понимала, что должна играть агрессивно и мощно подавать. Это два ключевых момента. Думаю, я провела лучший матч в своей карьере. Я старалась сохранять спокойствие и концентрироваться на своей игре, быть агрессивной и внимательно действовать на подаче, так как во втором сете соперница заиграла лучше. Подача очень помогла мне в концовке.

Эта победа очень много значит для меня. Теннис иногда может быть очень сложным видом спорта. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Это психологически непросто для меня. Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю, так как я эмоциональный человек. Эта победа — словно моя мечта.

Я очень рада, что сыграю с Кристиной Младенович. Это будет нелегко. Противостоять своей соотечественнице всегда сложно. Но это и забавно. Я не буду чересчур напряжена, а постараюсь насладиться моментом и сосредоточиться на игре», — цитирует Доден официальный сайт тура.