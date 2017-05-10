Халеп: я играла со Стосур в Мадриде в прошлом году и знаю, что должна делать

Румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с австралийкой Самантой Стосур в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча состоится 10 мая.

«Я очень хорошо знаю Сэм, мы встречались много раз. Это будет сложный матч. Нелегко принимать мяч, которому она придаёт сильное вращение. Я играла с ней здесь в прошлом году и знаю, что должна делать. Но всё равно будет непросто. С нетерпением жду этого матча.

В 2016 году я отлично сыграла со Стосур в Мадриде. Я уверена в себе, но понимаю, что это будет другая игра. Мне просто нужно выполнить свою работу и сыграть в свой теннис. Я постараюсь действовать агрессивно, чтобы избежать её ударов с форхенда с топ-спином», — цитирует Халеп официальный сайт тура.