Халеп победила Стосур в третьем круге соревнований в Мадриде

Румынка Симона Халеп (3) в третьем круге турнира в Мадриде победила австралийку Саманту Стосур (16) со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала все 3 брейк-пойнта и проиграла 2 гейма на своей подаче. Саманта трижды подала навылет при 1 двойной.

В четвертьфинале Халеп сыграет с американкой Коко Вандевеге, ранее переигравшей испанку Карлу Суарес-Наварро.