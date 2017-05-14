Тим: результаты Надаля на грунте просто поразительны

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в полуфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Ощущения просто прекрасные. Для меня очень много значит выход в финал турнира такого уровня. «Мастерсы» — очень сильные по составу турниры, так что пройти настолько далеко — это удивительно. Я очень рад сейчас. В финале я отдам все силы на корте. Надеюсь, смогу провести хороший матч.

Надаль очень хорошо провёл финальный матч турнира в Барселоне со мной. Я также играл неплохо. Если и я буду находиться в лучшей форме, и он, то, пожалуй, Рафа всё же будет фаворитом. Если посмотреть на его результаты на грунте, то они просто поразительны. Но завтра будет новый день. Я постараюсь исправить те вещи, в которых был не так хорош в Барселоне. Посмотрим, что получится», — цитирует Тима официальный сайт тура.