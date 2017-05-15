В 18:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Риме, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (12) и австралийка Саманта Стосур. По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Самары — 3-2. В рейтинге WTA Павлюченкова располагается на 17-й позиции, Стосур — на 25-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Стосур в Риме

Победительница этого противостояния за выход в третий круг поспорит либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, либо с румынкой Ириной Бегу.