Гоффен с трудом победил Беллуччи в первом круге турнира в Риме

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (9) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в трёх партиях одолев представителя Бразилии Томаса Беллуччи (LL) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Уроженец Рокура 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 6 геймов на подаче соперника. На счету Беллуччи 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Гоффен поспорит с испанцем Фернандо Вердаско.