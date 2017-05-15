Видеообзор матча Шараповой с Макхэйл в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Риме, за 1 час 35 минут обыграв американку Кристину Макхэйл со счётом 6:4, 6:2. Благодаря этой победе, Мария набрала достаточное количество очков, чтобы гарантировать себе место в квалификации Уимблдона.

За выход в третий круг Шарапова поспорит с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (16). Если Шарапова доберётся до полуфинала турнира, то сможет без специального приглашения сыграть в основной сетке травяного турнира «Большого шлема».

Самые интересные моменты матча в видеобзоре WTA.