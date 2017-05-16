Павлюченкова: в матче со Стосур я выложилась на 200%

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над австралийкой Самантой Стосур в первом круге турнира в Риме со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Я знаю, что в третьем сете счёт был 6:1, но по ощущениям всё было не так просто. Думаю, я выложилась на 200%. Если честно, сейчас у меня не осталось сил. Условия были непростыми, мяч довольно тяжёлым, так что сложно было играть агрессивно. Соперница действовала невероятно здорово и активно. Я рада, что всё же смогла победить.

В прошлом году Стосур дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Я уже встречалась с ней раньше и понимала, что будет нелегко, особенно на её подаче. Мне нужно было адаптироваться на приёме и бороться с собой. Но всё равно Саманта отлично играла сегодня. Думаю, мы обе провели хороший матч», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.